Încep înscrierile „online și transparent” la creșele Primăriei Timișoara. Sunt 268 de locuri Sunt 268 de locuri disponibile pentru cei mici in cele 12 creșe ale Primariei Timișoara. Inscrierile incep din 10 iunie și vor avea loc online, pentru a evita aglomerarea din anii trecuți. Sunt publicate și informații despre cum se deruleaza inscrierea, ce acte sunt necesare, cum se calculeaza punctajul, dar și criteriile de departajare in caz de punctaj egal intre dosare. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea candidaților la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021 incepe astazi, 31 mai. In perioada 31 mai – 4 iunie au loc inscrierile la examenul de bacalaureat pentru elevii de clasa a XII-a și a XIII-a, iar probele scrise au loc incepand cu 28 iunie. Vineri, 4 iunie, cand se termina procesul…

- Calendarul examenului de Bacalaureat 2021, stabilit in toamna anului trecut, va fi respectat indiferent de situația epidemiologica. Astfel, inscrierile la Bac se vor face in intervalul anunțat, iar probele se vor susține cu prezența fizica.

- Parintii ingrijorati ca micutii lor nu vor primi un loc la cresa daca nu innopteaza in fata institutiei, pentru a fi cat mai in fata pe liste, au parut mereu sa ia cu asalt institutia, in ziua inscrierii. In anul 2020, acest lucru nu s a mai intamplat, dat fiind ca procedura de inscriere s a desfasurat…

- Astazi consilierii locali trebuie sa aprobe sau sa respinga acest plan care, in alte localitați din Romania sau Elveția, a dat rezultate. Creșa modulara 20 de locuri: 10.000-15.000 euro; noua creșa Alba Iulia-90 locuri 2,2 milioane euro Modelul elvețian aplicat demult la București și preluat intre…

- Inscrierile la clasa pregatitoare pentru anul școlar 2021-2022 incep mai tarziu cu doua saptamani decat a fost anunțat inițial. Din 29 martie, pana pe 28 aprilie, parinții vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de inscriere. Cererile vor putea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Joi, 18 martie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea s-a desfașurat o intalnire de lucru, la care au participat online directorii unitaților de invațamant preuniversitar din județul Vrancea, avand urmatoarea tematica: Recomandari privind planurile de protecție impotriva incendiilor…

- Clasa pregatitoare 2021. Inscrierile la clasa pregatitoare 2021 incep pe 29 martie și au loc pana pe 28 aprilie, potrivit unui ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial vineri seara. In aceasta perioada, parinții vor completa/depune/transmite cererile tip de inscriere. Cererile vor putea fi…