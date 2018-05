Stiri pe aceeasi tema

- Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 va incepe pe 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

- Ministerul Educației Naționale a oferit amanunte importante pentru toți parinții. Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 - 2019 va incepe in data de 7 mai.

- Inscrierea in invațamantul primar La finalul primei saptamani de inscriere in invatamantul primar, potrivit datelor inregistrate in sistemul electronic, la nivelul unitatilor de invatamant au...

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…

- Conform unui comunicat al Ministerului Educației Naționale, Ministrul Valentin Popa a aprobat metodologia și calendarul de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv.…

- Ministrul Valentin Popa a aprobat metodologia și calendarul de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, conform unui comunicat al Ministerului Educației Naționale.

- Societatea Studentilor Medicinisti Galati (SSMG) se pregateste sa dea startul inscrierilor la Programul National de Mobilitati Studentesti „TransMed”- editia de primavara, ce va avea loc simultan in toate centrele de medicina din tara si Chisinau, in perioada 14-20.04.2018.Schimbul Interuniversitar…

- Parintii care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii pot inscrie in anul scolar 2018-2019, incepand din data de 5 martie, depunand cererile de inscriere fie la scolile alese, fie online, se arata in metodologia publicata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN).