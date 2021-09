Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de liceu, dar și cei de facultate se pot inscrie incepand de luni, 6 septembrie 2021, pe unul dintre locurile puse la dispoziția lor de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in cadrul celei de-a doua sesiuni de admitere in anul universitar 2020-2021. Pentru aceasta sesiune,…

Vineri, 3 septembrie, Ministerul Educației a publicat rezultatele finale la examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021 atat in centrele de examen cat și pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Astazi, 31 august 2021, au fost publicate rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat sesiunea de toamna pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și la avizierele școlilor.

- Au inceput inscrierile pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021. Candidatii isi pot depune dosarele la secretariatul unitatii de invatamant pe care au absolvit-o. Pot participa elevii care nu s-au putut prezenta la sesiunea din vara sau nu au promovat-o, precum si cei din promotiile anterioare.…

- Luni, 19 iulie, incep inscrierile pentru Bacalaureat 2021, sesiunea de toamna. Cei care doresc sa se inscrie au nevoie de o fisa-tip informatizata, certificat de nastere si de casatorie, acolo unde e cazul, act de identitate, foaie matricola si adeverinta cu notele la probele pentru care se solicita…

- Luni, 19 iulie, incep inscrierile pentru Bacalaureat 2021, sesiunea de toamna. Examenele pot fi susținute de candidații care nu s-au putut prezenta sau nu au promovat in sesiunea de vara, dar și de candidații din promoțiile anterioare care au picat. Candidații se pot inscrie la Bacalaureat 2021, sesiunea…

- Luni, 19 iulie, incep inscrierile la a doua sesiune de Bacalaureat 2021, ce se va desfașura in perioada 16-31 august. Rezultatele finale vor fi cunoscute in 3 septembrie. Tinerii care nu au luat media 6 la examenul de Bacalaureat din iunie sau in perioadele anterioare și cei care au promovat sesiunea…