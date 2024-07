Vineri, in prima sedinta a BPJ a PNL Timis, covocata dupa alegeri, va fi exclus din partid Danut Groza, fost lider de facto al filialei in perioada in care Alin Nica era presedinte. Este prima „executie” politica din PNL Timis dupa rezultatele catastrofale de la alegerile din 9 iunie. Abia la finalul acestei saptamani, PNL ... The post Incep „executiile” in PNL Timis. Danut Groza va fi exclus din partid. E doar primul appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .