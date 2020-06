Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pregatire in salile de clasa timp de doua saptamani, circa 180.000 de absolventi de clasa a VIII-a sustin luni, 15 iunie, prima proba a examenului de admitere la liceu – cea de Limba si literatura romana.

- Vacanța de vara care incepe din 13 iunie va avea o durata 93 de zile. Elevii revin la cursuri de luni 14 septembrie 2020, potrivit structurii anului școlar 2020-2021. EVALUARE NATIONALA 2020 De luni incepe Evaluarea Nationala 2020. Pe 15 iunie este programata proba scrisa la Limba…

- In perioada 3-10 iunie are loc inscrierea candidatilor la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. Pana pe 10 iunie, candidatii la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, trebuie sa completeze si sa depuna/ transmita prin mijloace electronice sau prin posta documentele…

- Marți, 2 iunie, incep inscrierile pentru Evaluare Naționala 2020. Prima proba scrisa va fi in 15 iunie, la Limba și literatura romana, iar in 17 iunie este proba la Matematica. Primele rezultate vor fi cunoscute in 22 iunie. Pana atunci, in perioada 2-12 iunie, elevii pot participa la activitați de…

- Marți, 2 iunie, incep inscrierile pentru Evaluarea Naționala. Absolvenții clasei a VIII-a se pot inscrie pana in 5 iunie pentru susținerea examenului, iar prima proba o vor susține in 15 iunie. Pentru Bacalaureat, inscrierile incep in 3 iunie și țin pana in 10 iunie, anunța stiri.tvr.ro.Calendarul…

- Elevii de clasa a IV-a au la dispoziție o luna de zile pentru a se inscrie la Colegiul Național „Petru Rareș”. Exista disponibile 30 de locuri pentru clasa a V-a, din aceasta toamna. Etapa de preinscriere, din perioada 27 mai – 24 iunie 2020, consta in completarea formularului on-line, care este disponibil…

- Bacalaureatul va incepe pe 22 iunie 2020 cu proba scrisa la Limba și literatura romana, iar Evaluarea Naționala va debuta pe data de 15 iunie 2020, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, potrivit declarațiilor facute pe 27 aprilie de ministrul Educației, Monica Anisie. Potrivit surselor Edupedu.ro,…

- Ordinul ministrului Educatiei, Monica Anisie, privind aprobarea programelor pentru sustinerea Evaluarii Nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, incepand cu anul scolar 2020 - 2021, a fost publicat in Monitorul Oficial.''Se aproba programele pentru sustinerea Evaluarii Nationale pentru absolventii…