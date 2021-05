Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala pentru elevii de clasa a VI-a incepe miercuri, 12 mai, cu testul de Limba și comunicare, urmat de testul de Matematica și Științe ale Naturii pe 13 mai, potrivit calendarului Ministerului Educației. Ministrul Sorin Cimpeanu a anunțat ca evaluarea se va susține cu prezența fizica,…

- Pe 12 mai cei de clasa a 6-a susțin proba de limba și comunicare, iar pe 13 – cea de matematica și științe ale naturii. Saptamana viitoare – intre 18 și 20 mai – copiii din clasa a 4-a au programate probele de limba romana, matematica și – in cazul minoritaților – de limba materna. […] Articolul Saptamana…

- Saptamana aceasta incep si evaluarile intermediare ale elevilor din invatamantul primar si gimnazial. Pe 12 mai cei de clasa a VI-a sustin proba de limba si comunicare, iar pe 13 mai cea de matematica si stiinte ale naturii. Saptamana viitoare, intre 18 si 20 mai, copiii din clasa a IV-a au programate…

- Miercuri, 12 mai, va fi prima proba de Evaluare Naționala 2021 pentru clasa a VI-a. A doua este programata joi, 13 mai. Saptamana viitoare vor fi testarile pentru clasa a IV-a. Dupa cum a anunțat ministrul Educației, probele vor fi susținute cu prezența fizica a elevilor la acestea și respectarea normelor…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin, marti, proba la Matematica, a doua din cadrul simularii pentru Evaluarea nationala. Elevii din partea minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 31 martie simularea probei la Limba si literatura materna. Luni a fost proba…

- Primii elevi care vor sustine probele la Limba Romana si Matematica vor fi cei din clasa a II-a, conform calendarului publicat de Ministerul Educației. Evaluarea loc va avea loc intre 20 si 23 aprilie, scrie Edupedu.Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial Ordinul privind aprobarea Calendarului…

- ”Pentru anul acesta vom lua o decizie; consider ca sunt foarte importante, pentru a putea ști unde ne aflam dupa aproape un an de predare online, dar organizarea sa fie la nivelul fiecarei școli/clase”, a declarat Sorin Cimpeanu pentru Edupedu.ro .Intrebat cand ar putea fi susținute, avand in vedere…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a reacționat la articolul Dej24.ro intitulat ” Se desființeaza o clasa de la LAPI Dej. Parinții nemulțumiți au semnat o petiție. Numeroși elevi sunt afectați ”. In urma cu cateva zile, Dej24.ro scria ca peste 100 de parinți care au copii in clasa a VIII-a au…