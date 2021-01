Noua persoane propuse pentru posturi ambasadori ai Romaniei in strainatate vor fi audiate miercuri, incepand cu ora 11,30, in comisiile parlamentare reunite pentru politica externa si pentru comunitatile de romani din afara tarii.

Audierea, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 18 noiembrie 2020, in legislatura anterioara, a fost amanata deoarece programul comisiilor nu a putut fi aprobat de Biroul permanent al Senatului, din lipsa de cvorum, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Sorin Cimpeanu vine cu noi detalii despre deschiderea școlilor: ‘Pana la jumatatea lunii ianuarie nu cred…