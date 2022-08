Incendiul uriaș din Cuba încă nu a fost stins: Pompierii luptă cu focul deja a cincea zi Incendiul izbucnit vineri seara, 5 august, la cea mai mare unitate de stocare a petrolului din Cuba s-a transformat, intre timp, intr-un adevarat infern. Cel puțin un pompier a murit in incendiu, mai multe persoane sunt ranite, iar altele sunt date disparute, in timp ce dezastrul pare de nestapanit și amenința sa mareasca și mai mult factura la importul de combustibil pentru țara insulara saraca, care depinde de petrolul importat pentru orice, de la transport pana la electricitate, informeaza Digi24.ro . Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

