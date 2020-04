Incendiul puternic de pădure și vegetație din Lupșa, stins după două zile de luptă cu focul. Continuă intervenția la Poșaga Pompierii din Alba continua intervențiile de stingere a incendiilor izbucnite inca de joi in Munții Apuseni. Au fost afectate peste 100 de hectare de vegetație și litiera de padure. Potrivit ISU Alba, incendiul de la Lupșa a fost lichidat. In aceasta zona, suprafața afectata a fost de aproximativ 90 de hectare. Vezi și Incendii puternice […] Citește Incendiul puternic de padure și vegetație din Lupșa, stins dupa doua zile de lupta cu focul. Continua intervenția la Poșaga in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

