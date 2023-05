Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat remis presei de ISU Arad, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Livada. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu... The post Doua persoane au suferit arsuri in urma unui incendiu la o casa din Livada. Proprietarul casei, transportat la spital appeared…

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa in localitatea aradeana Livada. La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de pompierii voluntari ai SVSU Livada…

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa in localitatea aradeana Livada. La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de pompierii voluntari ai SVSU Livada…

- O casa din Livada a fost cuprinsa de flacari. Pompierii aradeni intervin pentru stingerea focului. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila. In sprijinul forțelor acționeaza și pompierii voluntari…

- Un puternic incendiu a izbucnit in satul Cotu Baii, comuna Fantana Mare, informeaza ISU Suceava. Intervin la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Falticeni impreuna cu lucratori ai SVSU Vadu Moldovei și Cornu Luncii, cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul…

- foto arhiva UPDATE ,,Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca incendiul a fost cel mai probabil provocat de coșul de fum neprotejat termic fața de materialele combustibile.” – ISU Buzau. *Știre inițiala In jurul orei 05:30, pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui…

- Copilul in varsta de un an, care a suferit arsuri grave pe 30% din suprafata corpului in urma incendiului izbucnit miercuri la o casa din localitatea Tabarasti, comuna Galbinasi, judetul Buzau, a fost transportat la Spitalul ''Grigore Alexandrescu'' din Capitala, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari…

- Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului... The post Incendiu la o casa din Șicula. Un barbat a suferit un atac de panica appeared first on Special Arad · ultimele știri din…