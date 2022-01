Este concluzia la care au ajuns pompierii de la ISU Giurgiu, dupa stingerea focului, o intervenție dificila, in care au fost angrenați 30 de pompieri. Cazul este acum cercetat de Poliție. In jurul orei 16.30, reprezentanții ISU anunța ca incendiul ce a cuprins cele doua depozite cu marfa confscata din Vama Giurgiu a fost lichidat: „Dupa aproape noua ore, incendiul a fost lichidat. Au ars tutun vrac, cartușe de țigari, articole textile, incalțaminte, alcool sanitar in recipiente din plastic, parfumuri, sticle cu bauturi alcoolice și diverse recipiente cu substanțe inflamabile. In urma acțiunii…