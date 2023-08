Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul din Tenerife este de neoprit chiar si la o saptamana de la izbucnire. Peste 13.400 de hectare au ars pana acum. Autoritatile sustin ca o mana criminala a pus intentionat focul in timpul noptii intr-o zona greu accesibila.

- Pompierii constata vineri o imbunatatire a situatiei pe Insula Tenerife, dupa aproape trei zile de extindere necontrolata a unor incendii de padure si dupa ce 4.000 de hectare au fost devastate de ”cel mai complex” incendiu din ultimii 40 de ani in arhipelagul spaniol Canare, relateaza AFP.Autoritatile…

- Aproximativ 250 de pompieri lupta impotriva unui incendiu de padure ”scapat de sub control”, care a ars 1.800 de hectare de terenuri, pe insula spaniola Tenerife. Drumurile au fost inchise si cinci sate au fost evacuate, potrivit autoritatilor spaniole, citate de News.ro. Acest incendiu, care a izbucnit…

- Un incendiu de proportii a izbucnit miercuri pe insula spaniola Tenerife, din arhipelagul Canare, in Oceanul Atlantic. Autoritatile locale spun ca peste 200 de pompieri au fost mobilizati. Wildfire rages atop hills in a national park on the Spanish island of Tenerife https://t.co/s2i4ugm7h7 pic.twitter.com/wS5R5MV6RX…

- Un incendiu a distrus o zona de campare si 500 de hectare in sudul FranteiUn incendiu a mistuit 500 de hectare de teren si a distrus un camping in sudul Frantei, iar 2.000 de persoane au fost evacuate in timpul noptii, au anuntat marti autoritatile regionale franceze, potrivit Reuters, informeaza…

- Un amplu incendiu de vegetație a provocat evacuarea a cel puțin 500 de persoane sambata pe insula La Palma, Spania. Autoritațile spaniole au raportat ca este prima criza naturala de acest gen pe insula dupa erupția vulcanica din 2021. Incendiul a izbucnit in primele ore ale dimineții la El Pinar de…

- Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii de sambata la El Pinar de Puntagorda, o regiune impadurita din nordul Insulei Canare. Cel putin 11 case au fost distruse pe masura ce incendiul s-a propagat, conform lui Fernando Clavijo, presedintele Insulelor Canare, care a mai precizat ca numarul…

