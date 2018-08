Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii portughezi care incearca de sapte zile sa stinga un incendiu urias in sudul tarii au declarat vineri ca se tem de o noua intensificare a flacarilor dupa acalmia din ziua precedenta, care le-a permis sa inregistreze progrese si sa circumscrie focarul, informeaza AFP. La mii de kilometri,…

- Incendiul din regiunea turistica Algarve din sudul Portugaliei se intindea joi pe un perimetru de 100 de kilometri, iar pompierii care lupta cu flacarile de sapte zile nu au sperante ca il vor putea controla curand, informeaza AFP. Bombardierele cu apa si elicopterele au reluat joi drumurile intre mare…

- Incendiul de padure din regiunea Algarve (sudul Portugaliei), care a izbucnit in urma cu cinci zile, avanseaza necontrolat dupa mai multe reactivari care au alarmat populatia si au obligat autoritatile sa lanseze un mesaj de linistire, relateaza marti EFE. Focul, care pana luni a mistuit…

- Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate…

- Pompierii au reusit sa avanseze in ultimele ore in lupta cu incendiul care de sambata trecuta a mistuit 34.800 de hectare de vegetatie in statul California, relateaza vineri EFE. Departamentul Forestier si de Protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire) arata in raportul sau de joi ca incendiul,…

- Pompierii buzoienis-au luptat cateva ore pentru a stinge un incendiu care a cuprins un adapost de animale al unei ferme din comuna Merei. Dupa apelul efectuat de proprietarul fermei din satul Ciobanoaia, pompierii s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere, de la Pietroasele și Buzau. Incendiul…

- Padurea Rosie de la Cernobil a luat foc. Incendiul a cuprins rapid 10 hectare de vegetatie. Peste 100 de pompieri au incercat sa stinga focul, dar eforturile lor nu au avut succes. Flacarile au pornit de la iarba uscata, apoi s-au extins si la copacii din Padurea Rosie, unul dintre cele mai iradiate…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala. Masina acestuia a luat foc in timp ce se deplasa pe strada Petricani din sectorul Rașcani. Flacarile s-au extins foarte repede si au distrus in intregime vehiculul. Incendiul a izbucnit in jurul orei 12.