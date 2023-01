Incendiul din Portul Internațional Liber Giurgiulești: Situația la moment Pe data de 24 ianuarie 2023 angajații IGSU din sudul țarii continua misiunea de lichidare a incendiului in Portul Internațional Liber Giurgiulești. Pe parcursul ultimelor 24 de ore la fața locului s-a aflat un post de salvatori și pompieri care a intervenit pentru lucrari de lichidare a consecințelor incendiului. Tehnica grea, dar și echipa specializata a pompierilor a fost antrenata pentru asi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean a declarat ca guvernul sau așteapta "decizii ferme" din partea liderilor din domeniul Apararii din NATO și din alte țari care se vor reuni vineri pentru a discuta despre creșterea capacitații Ucrainei de a se confrunta cu forțele rusești.

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența continua asigurarea pazei antiincendiare in urma prabușirii la data de 16 ianuarie 2023 pe teritoriul Portului Internațional Liber Giurgiulești a unui rezervor cu incarcatura de peste 1000 tone de granule de șrot de floarea soarelui. In ultimele…

- Republica Moldova, confruntata cu probleme grave de aprovizionare cu gaz rusesc și electricitate din Ucraina, are nevoie de 1,1 miliarde de euro suplimentari pentru a acoperi costurile energetice in aceasta iarna, a declarat, vineri, șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu. „Situația noastra este…

- Conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș a facut miercuri, 9 noiembrie, cateva precizari cu privire la situația actuala a salubrizarii orașului. "Incepand de luni, 7 noiembrie, a inceput colectarea selectiva a deșeurilor la nivelul orașului. Aceasta se va desfașura conform unui program stabilit…

- ”Eu imi doresc in aceasta perioada, ne dorim cu totii o stabilitate politica. Nu poti sa construiesti nimic daca nu ai o stabilitate politica, mai ales intr-o perioada atat de complicata prin care nu trece numai Romania, ci intreaga Europa, in primul rand. Cred ca mai rau, economic, in acest moment,…

- Inventarul este o parte integranta a operațiunilor de afaceri zilnice ale multor companii. Companiile care țin inventarul in mod regulat și intr-un mod eficient, cu siguranța știu cat de mult valoreaza acest aspect. Aceste cunoștinte despre inventarul lor le permit companiilor sa planifice eficient…

- In conformitate cu Ordinul M.E. nr. 5379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar, elevii inscriși la cursurile cu frecvența