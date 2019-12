Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș in varsta de un an de zile a murit, iar alți trei copii au fost la un pas de a-și pierde viața, dupa ce fratele lor, in varsta de zece ani, a incercat sa aprinda focul in soba folosind benzina.

- Un barbat din localitatea vasluiana Dragomanesti, comuna Gherghesti, si-a incendiat, marti, locuinta, pompierii actionand pentru ca focul sa nu se extinda la alte locuinte din apropiere. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul, cunoscut cu probleme…

- O femeie in varsta de 32 ani, din satul Bistricioara - comuna Ceahlau, a suferit, miercuri, arsuri de gradul intai pe fata si maini dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu benzina, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotonentul Irina Popa, a declarat ca flacarile…

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO: Echipa pirotehnica a Detașamentului ISU Alba intervine pentru asanarea unui teren de muniție neexplodata, in Vinerea Echipa pirotehnica a Detașamentului Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba intervine in localitatea Vinerea pentru asanarea unui…

- Un barbat din satul tulcean Horia a murit, marti seara, in timpul unui incendiu izbucnit in locuinta sa din cauza unei candele lasate aprinsa nesupravegheata, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- O femeie care participa la maratonul montan Piatra Craiului a cazut sambata intr-o prapastie si a murit, iar un barbat care a incercat sa o salveze a cazut si el si si-a fracturat ambele picioare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat initial ca doua persoane au cazut intro rapa in zona…

- Sase gospodarii din municipiul Tulcea au fost distruse, intr-un incendiu in aceasta dupa-amiaza, dupa utilizarea improprie a unei unelte care a produs scantei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. "Cauza probabila a producerii incendiului este folosirea fara masuri de protectie…