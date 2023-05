Incendiul devastator din Extremadura, Spania, a fost stabilizat

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei au scazut cu 52% de la an la an in primele patru luni ale acestui an, totalizand 2,3 trilioane de ruble (30,2 miliarde de dolari), potrivit Ministerului rus de Finanțe miercuri, scrie aa.com.tr.Ministerul a atribuit scaderea veniturilor in perioada ianuarie-aprilie…

- Președintele chinez Xi Jinping a dezvaluit vineri un plan mareț pentru dezvoltarea Asiei Centrale, de la construirea infrastructurii pana la stimularea comerțului, asumand un nou rol de lider intr-o regiune care a fost in mod tradițional o sfera de influența a Rusiei, scrie swissinfo.ch.China este…

- O mie de persoane au fost evacuate in Castellon din cauza unui incediu puternic care a parjolit hectare intregi de padure. Seceta extrema și vantul au aprins vegetatia uscata, mult mai devreme anul acesta.

- Mii de oameni au ramas fara adapost dupa ce un incendiu masiv a izbucnit intr-o tabara aglomerata de refugiați rohingya din sud-estul Bangladeshului. Incendiul a cuprins, duminica, aproximativ 2.000 de adaposturi din tabara Cox's Bazar, relateaza BBC.

- Pompierii Statiei Babadag au intervenit seara trecuta pentru monitorizarea si limitarea unui incendiu de vegetatie stuficola in apropiere de localitatea satul Satu Nou din judetul Tulcea. Incendiul a fost anuntat in jurul orelor 19:50 prin apel la numarul unic de urgenta 112. Pana in jurul orei 22.30…

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de peste 30 hectare acoperite de stuf dintr-o zona mlaștinoasa de langa localitatea Murgeni, din județul Vaslui, anunța ISU Valsui . „Pompierii militari din cadrul Detașamentului Barlad și Punctul de Lucru Murgeni se lupta cu flacarile unui incendiu de vegetatie…

- Pentru prima data in acest an, o cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, iar aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile, au anuntat marti administratorii Serviciului european Copernicus de monitorizare a atmosferei,…

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 20 de ha intr-o zona inaccesibila pentru autospecialele de stingere. Pana in acest moment, salvatorii au intervenit pentru stingerea a unei suprafețe de aproximativ o mie de metri patrați care punea in pericol anexele unui obiectiv turistic. In acest…