Incendiul declanşat în apropiere de centrala nucleară avariată de la Cernobîl continuă să se extindă Incendiul care face ravagii in zona de excluziune din jurul centralei nucleare avariate de la Cernobil continua sa se extinda, suprafata lui multiplicandu-se de trei ori din cauza rafalelor de vant, insa fara a se inregistra o crestere a radioactivitatii, au anuntat marti autoritatile ucrainene, informeaza AFP. Incendiul s-a declansat sambata in zona de excluziune ce inconjoara pe o raza de 30 de kilometri centrala avariata din Cernobil, unde in 1986 a avut loc cel mai grav accident nuclear din istorie. Marti, teritoriul cuprins de flacari s-a marit de la 10,5 hectare cate erau afectate dimineata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

