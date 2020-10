Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile poloneze au raportat astazi un numar record de 58 de decese cauzate de coronavirus. Anuntul a fost facut pe Twitter de ministrul sanatații din aceasta țara pe fondul creșterii numarului de ventilatoare și paturi de spital folosite pentru tratarea pacienților de COVID-19 din Polonia, conform…

- Grecia va construi un centru permanent pentru migranti in insula Lesbos care va inlocui tabara de refugiati supraaglomerata ce a fost distrusa in aceasta insula de un incendiu, a anuntat duminica premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a cerut totodata o implicare europeana sporita in activitatea…

- Logodnica turca a jurnalistului saudit asasinat Jamal Khashoggi a calificat luni drept "farsa" verdictul final al justitiei saudite, acuzand Riadul ca inchide acest dosar fara ca identitatea adevaratilor comanditari ai crimei sa fie stabilita, relateaza AFP, relateaza Agerpres."Comunitatea…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a condamnat vineri ceea ce a numit drept arestarea in masa a peste 50 de jurnalisti in Belarus joi seara, inclusiv de la postul public britanic BBC, precum si din partea mass-media locala si internationala, transmite Reuters preluat de agerpres. "Aceasta…

- Autoritatile afgane au anuntat vineri ca au inceput eliberarea celor 400 de talibani a caror iesire din detentie conditioneaza inceperea negocierilor de pace cu insurgentii, transmit AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant al Consiliului de securitate nationala, Javid Faisal, a transmis pe Twitter ca un…

- ​Autoritatile spaniole au trimis soldati sa construiasca o tabara pentru culegatorii de capsuni imigranti, dupa criticile ONU privind conditiile "inumane" în care traiesc muncitorii sezonieri de la ferme, a anuntat guvernul sâmbata, conform Reuters și Agerpres.Raportorul special…

