Incendiul de la Zoo din Germania, provocat de lampioane chinezești Un lampion chinezesc lansat de o femeie in varsta de 60 de ani si de cele doua fiice ale sale cu ocazia Anului Nou a provocat incendiul de la gradina zoologica din Germania in care si-au pierdut viata zeci de animale printre care opt maimute , au precizat autoritatile, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Politia din Krefeld, localitate situata in apropiere de granita cu Olanda, a precizat ca cele trei femei s-au predat fortelor de ordine cand au aflat despre dezastrul in care au murit cinci urangutani, doua gorile si un cimpanzeu, precum si lilieci si pasari. Ce sunt lampioanele chinezești… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

