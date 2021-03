Incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic, provocat de un pacient. Focul a izbucnit de la ţigară Incendiul care s-a produs, luni dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic, județul Maramureș, a izbucnit dupa ce un pacient a aruncat o tigara in conducta de aeraj. “Intre orele 5.00 si 6.00, un pacient internat la Psihiatrie a fumat in toaleta camerei din spital, in care era internat, de la etajul III. Fiecare […] The post Incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic, provocat de un pacient. Focul a izbucnit de la tigara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

