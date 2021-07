Incendiul de la Popeşti-Leordeni. Trei dintre victime, transferate cu un avion militar în Germania 11 persoane au fost ranite in urma exploziei care a avut loc in Popești Leordeni. 5 dintre ele aveau arsuri extrem de grave și au fost intubate și ventilate mecanic. Unul dintre raniți, care era internat la spitalul Floreasca cu 90 % arsuri pe suprafața corpului, a decedat. Trei dintre raniții grav in explozia de […] The post Incendiul de la Popesti-Leordeni. Trei dintre victime, transferate cu un avion militar in Germania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

