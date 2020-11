Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca spitalele nu mai fac fața fluxului mare de pacienți care au nevoie de tratament și observație medicala, avand in vedere ca zilnic sunt confirmați alți 10.000 de noi bolnavi…

- Alexandru Rafila a afirmat ca este nevoie urgenta ca majoritatea spitalelor sa primeasca pacienti cu SARS-CoV-2, pentru ca sistemul este tot mai supraaglomerat. Candidatul care deschide lista PSD la Camera Deputatilor in Bucuresti a povestit ca a fost la Bacau si acolo au avut ideea de a coordona…

- Tragedia din ATI Piatra Neamț a deschis ochii autoritaților, deși aceștia ar fi trebuit sa ramana astfel in urma tragediei din clubul Colectiv. Decizie de ultima ora la Guvern: controale in toate secțiile ATI din țara. Echipe mixte DSP-IGSU. Moartea iși ia din nou tributul. Sistemul medical a ramas…

- Presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, reproseaza decidentilor ca in ultimii cinci ani nu s-au produs schimbarile necesare in sistemul medical si ca, prin incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, "povestea se repeta". "De 5 ani le spun politicienilor si medicilor ca trebuie…

- Deși traversam o perioada extrem de dificila la nivel mondial, peste 60 de muzee și operatori culturali din toata țara s-au inscris și anul acesta pentru a sarbatori, pe 14 noiembrie, a șaisprezecea ediție a Nopții Europene a Muzeelor. In contextul actual determinat de pandemie și in situația in care…

- In ultima perioada, au existat apeluri disperate de la spitalele din judetele vecine pentru transferul unor pacienti la Terapie Intensiva. „Nu avem cum sa primim acum. Este dramatic, dar NU avem locuri!", a spus prof.dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva",…

- Situație ingrijoratoare in spitalele din regiunea Moldovei. Tot mai multe unitați sanitare desemnate suport COVID-19 au ramas fara paturi la ATI, motiv pentru care s-a decis transferul pacienților aflați in stare grava in spitalele non-Covid. In județul Bacau, atat Spitalul Județean, cat și la Spitalul…