Incendiul de la Piatra Neamț: Procurorii au început audierile Procurorii care ancheteaza incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț au stabilit locul din care a izbucnit focul și au inceput audierile in acest dosar. Parchetul General a anuntat ca au fost finalizate patru dintre necropsiile pacientilor decedati si a fost stabilit locul din salon de unde s-a declansat incendiul. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, autopsiile realizate in cazul a patru dintre cei zece pacienți morți in incendiul de la Piatra Neamț, confirma faptul ca aceștia erau tratați pentru COVID. De asemenea, pana la aceasta ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

