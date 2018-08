Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit, sambata seara, la cladirea Palatului Episcopiei Greco-Catolice din centrul municipiului Oradea a fost localizat si nu mai exista pericol de extindere, au anuntat reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiuc,…

- Sediul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, din Piata Unirii a fost cuprins, sambata seara, de un incendiu de proportii catastrofale! Intregul aceoperis al superbei cladiri este invaluit de flacari gigantice, informeaza presa locala.Arde acoperisul Palatului Episcopal, cu flacari inalte, iar…

- Padurea Rosie de la Cernobîl a luat foc. Incendiul a cuprins rapid 10 hectare de vegetatie. Peste 100 de pompieri au încercat sa stinga focul, dar eforturile lor nu au avut succes. Flacarile au pornit de la iarba uscata, apoi s-au extins si la copacii din Padurea Rosie, unul…

- Un incendiu puternic a izbucnit in cursul noptii de duminica spre luni la Scoala nr. 124 din Bucuresti, situata in sectorul 5, pe strada Margeanului.Incendiul a izbucnit in jurul orei 03.30, la acoperisul cladirii, initial a cuprins o suprafata de 500 de metri patrati, apoi s a extins.La fata locului…