Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați cuprinși de flacari in incendiu la o firma din Inotești/Prahova Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Medicii de la Unitatea de Primiri Urgente din Ploiesti lucreaza în prezent la stabilizarea celor doi pacienti ajunsi în Spitalul Judetean dupa incendiul de la Inotesti,…

- Comunicat de presa: Informare privind incendiul produs in aceasta seara in localitatea Inotesti din judetul Prahova Ministerul Sanatatii informeaza urmatoarele cu privire la incendiul produs in aceasta seara in localitatea Inotesti din judetul Prahova:Doi pacienti au suferit arsuri si au fost transportati…

- Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul produs in aceasta seara in localitatea Inotești din județul Prahova:Doi pacienți au suferit arsuri in incendiul violent care a izbucnit luni seara in satul Inotești din comuna prahoveana Colceag.Aceștia au fost fost transportați la…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la o hala cu produse petroliere din comuna Colceag, Prahova, iar doua persoane sunt ranite grav, suferint arsuri pe 80% din suprafata corpului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la sosirea echipajelor de pompieri focul se manifesta…

- Un incendiu violent a izbucnit in jurul orei 19.01, la o societate comerciala care are ca obiect de activitate fabricarea produselor din țiței din satul Inotesti, localitatea Colceag. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 700 mp cuprinzand…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, va solicita un punct de vedere Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) cu privire la oportunitatea demararii lucrarilor de modernizare a Unitatii de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ in contextul pandemiei de COVID-19.…

- Raport al Min. Sanatații: Deficiențe grave in spitalele din Romania Foto: Adriana Turea - arhiva. Peste 100 de secții de terapie intensiva din România nu au autorizație de securitate la incendiu, iar numeroase spitale funcționeaza fara hidranți sau stingatoare, arata un raport dat ieri publicitații…

- Incendiul care a cuprins marti un supermarket din municipiul Arad a fost stins de catre pompieri dupa trei ore si cauzele producerii sunt in curs de cercetare, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat, marti seara,…