- Echipajele de pompieri care au intervenit sa stinga incendiul de la groapa de gunoi FCC s-au retras dupa ora 21,00, incendiul fiind lichidat. „Va ramane in supraveghere personal de la locul de munca, cu dispozitiv de la hidrantii exteriori, iar maine vor continua operațiunile de astupare cu pamant.…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la groapa de gunoi a orasului Arad a fost stins de catre pompieri dupa aproximativ 17 ore, fiind folositi aproximativ 350 de metri cubi de apa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- ARAD. Societatea a remis un comunicat de presa in care se arata ca „in data de 17.08.2018, in jurul orei 04:30 a fost semnalat un incendiu in zona activa a depozitului conform de deșeuri nepericuloase, operat de catre SC FCC Environment Romania SRL. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de intervenție…

- Un incediu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la groapa de gunoi a orașului Arad, fiind afectata o suprafața de aproape 3.000 mp, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, incendiul a izbucnit la groapa de gunoi a orașului Arad, aflata…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, la o groapa de gunoi din municipiul Tulcea, focul manifestandu-se pe o suprafața de 100 de metri patrați, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Tulcea, Florentin Danciu, a spus ca incendiul la groapa de gunoi se manifesta pe o suprafața…

- Mai multe lazi cu muniție ramasa neexplodata (grenade) au fost descoperite intr-un depozit situat la 4 m adancime, potrivit IGSU.La fata locului au fost trimise 2 autospeciale pirotehnice (una de la Unitatea Speciala de Intervenție in Situatii de Urgenta-USISU Ciolpani și una de la ISU Harghita).…

- Oamenii din Craiova se plang ca in ultimele zile s-a intetit mirosul de levigat de de la groapa de gunoi din apropierea orasului, comisarii Garzii de Mediu amenintand administratorul depozitului cu amenzi.

- Decenii de exploatare turistica a celei mai inalte zone de pe glob a facut ca aceasta sa devina cea mai mare groapa de gunoi pe masura ce un numar din ce in ce mai mare de cataratori nu acorda atentie urmelor nocive pe care le lasa in...