- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Peste 40 de litri de acetona s-au scurs din interiorul depozitului care a luat foc in aceasta dimineața in Capitala. Totodata, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca mai multe recipiente cu lichide inflamabile au fost supuse exploziei mecanice…

- Pentru a lichida flacarile, la fața locului au fost indreptate 15 unitați de tehnica și 60 de pompieri, conform nivelului sporit de intervenție, de gradul III. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, suprafața depozitului afectat de flacari este de 2 000 de metri patrați. Totodata,…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. In dimineața de miercuri, in jurul orei 07:20, Serviciul de urgența 112 a fost alertat in legatura cu izbucnirea unui incendiu pe strada Calea Basarabiei 30 din Capitala, la un depozit cu vopsea. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența…

- CHIȘINAU, 25 mart - Sputnik. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, apelul la 112 a fost efectuat la ora 20:45. Un barbat a anunțat ca intr-un restaurant de pe strada Petru Rareș este amplasat un obiect explozibil. La fața locului au intervenit Batalionul de patrulare și reacționare…

- Urmariți in transmisiunea noastra in direct modul in care corturile de informare a populației despre coronavirus funcționeaza in capitala Moldovei. Dupa cum a informat anterior serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, corturile vor funcționa de la 7.30 la 17.30,…

- Contactata de Sputnik Moldova, ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a precizat ca la stingerea flacarilor au participat patru autospeciale. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram…

- CHIȘINAU, 17 feb - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a declarat pentru Sputnik Moldova ca incendiul a distrus o parte din marfa situata in butic și a afectat parțial incaperea. Nu a fost nevoie insa de intervenția pompierilor,…