Stiri pe aceeasi tema

- Rudele pacientilor care au murit in incendiul de la Spitalul de boli infectioase din Constanta fac scandal in curtea unitatii medicale, cerand informatii si detalii despre tragedie. Oamenii reclama incompetenta si nepasare. "Nu poate sa moara arsa. E adevarat ca era in stare grava, dar nu este uman…

- 113 pacienți erau internați in Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța unde a izbucnit un incendiu puternic vineri dimineața, dintre care 10 in secția de Terapie Intensiva, anunța Ministerul Sanatații, intr-un comunicat.Toți pacienții vor fi transferați la Spitalul Județean De Urgența Constanța,…

- Situație dramatica in secțiile de terapie intensiva unde sunt internați pacienții cu forme grave de coronavirus. Medicii marturisesc ca nu s-au mai confruntat cu un val atat de intens de imbolnaviri. Sunt peste 1.

- La nivel national exista 1163 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.In data de 22 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1163 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. De asemenea, 1037 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii…

- Incepand de astazi, a fost suplimentat numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara. Cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienților cu Covid 19, sunt in secția de boli infecțioase a unitatii. “In ultimele zile a fost o explozie practic de pacienți infectați…

- Un pacient internat la ATI a fost declarat mort deși este cat se poate de viu. Familia a inceput pregatirile pentru inmormantare Un pacient internat la ATI a fost declarat mort deși este cat se poate de viu. Familia a inceput pregatirile pentru inmormantare Un pacient de la Spitalul Judetean de Urgenta…

- O noua zi cu peste 20 de cazuri de coronavirus in județul Cluj. Paturile de la ATI se ocupa din nou.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,22In ultimele 24 de ore, 23 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de teste…