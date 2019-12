Incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris, cel mai mediatizat eveniment pe Twitter în 2019 ncendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris, in aprilie, a fost cel mai comentat eveniment pe Twitter in 2019, potrivit unui clasament publicat luni de reteaua de socializare, relateaza AFP. Cuvantul cheie ''#NotreDame'' a urcat in fruntea clasamentului cu hashtag-uri referitoare la cele mai utilizate stiri in acest an in intreaga lume, indica Twitter fara a furniza cifre. In clasament urmeaza noua era imperiala in Japonia ''Reiwa'' si manifestatiile din Venezuela. La 15 aprilie, un incendiu a afectat constructia din lemn a catedralei Notre-Dame din Paris, unul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

