Incendiul de la Brazi: A fost găsită o persoană decedată! Pompierii continua sa intervina joi dimineata la incineratorul de deseuri de langa Ploiesti, la peste 24 de ore de la izbucnirea unui puternic incendiu care a afectat o suprafata de peste 4.000 de metri patrati. De asemenea, in zona afectata de foc a fost gasita si persoana care se presupune ca se afla la originea incendiului. Conform ISU Prahova, in momentul de fata nu mai sunt focare vizibile, insa cu siguranta arde mocnit pe dedesubt, unde pompierii nu au acces sa ajunga cu apa, ceea ce face necesara prezenta acestora in continuare. Echipele de interventie au patruns in zona afectata, si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

