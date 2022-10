Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a cuprins in noaptea de sambata spre duminica mansarda cladirii Arhiepiescopiei Tomisului. Acoperisul imobilului de patrimoniu a fost afectat pe o suprafata de aproximativ 800 mpPotrivit ISU Dobrogea din cercetarile efectuate la locul interventiei, cauza probabila a incendiului este…

- UPDATE: Incendiul a fost lichidat in cursul nopții. Din cercetarile efectuate la locul intervenției, cauza probabila este o lumanare lasata nesupravegheata, transmite ISU Dobrogea. UPDATE: Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de 800 mp, conform ISU Dobrogea. Mansarda sediului Arhiepiscopiei…

- Incendiul izbucnit la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanta a fost lichidat in noaptea de sambata spre duminica,potrivit news.ro. In urma incendiului, a ars mansarda pe aproximativ 800 de metri patrati. Potrivit reprezentantilor ISU Constanta, incendiul la mansarda Arhiepiscopiei…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, la mansarda. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, informeaza reporterul Observator Andreea Filip. The post Incendiu violent la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului first appeared on Money .

- Razvan Parconie, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, a venit cu detalii privind incendiul de la Arhiepiscopia Tomisului.Desfasurarea de forte este una impresionata, venind in sprijin atat societati private, cat si primaria. Peste 70 de pompieri intervin la incendiul din Piata Ovidiu. "Apelul a fost…

- Un batran de 81 de ani a murit iar sotia lui a ajuns la spital intoxicata cu fum, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta lor din municipiul Dragasani, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea.Potrivit pompierilor valceni, focul s a declansat sambata dimineata,…

- Specialistii au stabilit ca incidentul care s-a produs in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii din Timisoara a fost provocat de un aparat electric de purificare a aerului care s-a stricat.

- Astazi, la ora 10:00, o comisie formata din reprezentați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Banat” al județului Timiș, impreuna cu echipa CFL din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, s-a deplasat la Spitalul de Copii “Louis Turcanu” din Timișoara pentru a stabili cauza probabila…