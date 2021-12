Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la un Targ de Craciun din Constanța, Romania. Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine in incercarea de a intra fara certificat verde. Oamenii nu au ținut cont de nimic și au daramat gardurile.

- Politistii IPJ Constanta au sanctionat seara trecuta administratorul unui restaurant din municipiul Constanta si cinci clienti pentru nerespectarea prevederilor legale impuse. Potrivit IPJ Constanta, in cursul serii trecute, 14 noiembrie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Sectiei 3, aflandu…

- Incendiul major, soldat cu pierderi de vieți omenești, care a avut loc la un spital din Constanța a mobilizat pompierii din țara care au pornit din spital in spital pentru verificari. Iar in urma acestora a fost descoperit un adevarat dezastru. La Caraș Severin, reprezentanții ISU au descoperit o serie…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a oferit sambata Romaniei ajutorul tarii sale, dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta unde sapte pacienti au murit, vineri, la Sectia ATI COVID, transmite MTI. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto a scris ca "un necaz…

- Sapte persoane au murit ieri in cumplitul incendiu ce a izbucnit la Spitalul de Boli Infectioase Constanta. Rudele victimelor decedate in teribilul incendiu izbucnit ieri dimineata in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Constanta au ajuns astazi la Morga Cimitirului Central…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…

- Dupa ce s-a aflat ca, din pacate, inca un incendiu care s-a produs intr-un spital din Romania a dus la pierderi de vieți omenești, au aparut primele reacții de la nivelul scenei politice. E important de precizat faptul ca se știe, pana la aceasta ora, ca sunt persoane decedate, in urma acestei situații…

- Un autoturism marca Audi A6, model 2018, cautat de autoritatile din Germania ca bun pentru confiscare, a fost descoperit de politistii de frontiera giurgiuveni la un cetatean iranian ce incerca sa il introduca in Romania intr-un tir incarcat cu covoare din Iran pentru Germania, informeaza Stiridiaspora…