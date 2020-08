Incendiu violent, vineri seara, la acoperisul unui bloc cu patru etaje. 15 persoane au fost evacuate

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta s-a dat vineri seara in localitate Tomesti din Iasi, dupa ce un incendiu a izbucnit la acoperisul unui bloc cu patru etaje. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale si autoscara. Focul s-a manifestat violent la nivelul acoperisului. Pompierii chemati…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la acoperisul unui bloc cu patru etaje din Tomesti, Iasi, aproximativ 15 persoane fiind evacuate de pompieri, care au reusit apoi sa stinga flacarile. Nu au existat persoane ranite, potrivit news.ro.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Miercurea Ciuc, aseara, in urma unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a izbucnit la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Revolutiei din Decembrie,…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Miercurea Ciuc, sambata seara, in urma unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a izbucnit la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Revolutiei…

- Trei adulti si cinci copii au fost evacuati, joi, dupa ce o viitura a afectat 13 gospodarii din localitatea Fardea, judetul Timis. Un pod din Lugoj a fost inchis circulatiei, iar in Caras- Severin, pe un drum, a fost oprita circulatia rutiera, de asemenea, din cauza scurgerilor de pe versanti. 17…

- In perioada 12 – 14 aprilie a.c., pompierii militari vranceni au acționat pentru gestionarea unui numar de 72 de misiuni, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au fost interventii SMURD, 37 misiuni. In afara acestora, echipajele de salvatorii au mai acționat pentru stingerea a 2 incendii, 1…

- Pompierii clujeni au intervenit, vineri dupa-amiaza, pentru a gestiona o situație de urgența ca urmare a rasturnarii unui autocamion în afara parții carosabile în apropiere de localitatea Gherogheni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj, alerta a…

- Demisolul unei case din municipiul Brasov, precum si o strada si doua curti din localitatea Mercheasa au fost inundate miercuri, in urma precipitatiilor abundente care au cazut mai ales in cursul dupa-amiezii.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, in municipiul resedinta,…