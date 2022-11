Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica la un loc de joaca, dupa ce un copil și-a prins piciorul in grilajul unui tobogan. Momente de panica dupa ce un copil și-a prins piciorul in grilajul de protecție din turnul unui tobogan de la un loc de joaca din Constanța. Adulții care se aflau in acel moment in parc au incercat sa-l…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina astazi la un apartament situat la etajul al noulea al unui bloc din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al ISU B IF pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs in interiorul…

- Accidentul rutier a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02:30. Pompierii din cadrul ISU Arad au descarcerat doua victime rezultate in urma impactului. Impactul a fost atat de puternic incat cu greu se disting urmele a ceea ce a fost candva in camion.

- Incendiu violent in Poiana Lacului In jurul orei 02:30, pompierii de la Garda de Intervenție Vedea și Detașamentul Pitești au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Poiana Lacului, satul Samara. Salvatorii ajunși in cel mai scurt timp la locul solicitarii,…

- ■ nedoritul incident s-a petrecut la Almas, comuna Gircina ■ pagubele cauzate de amplasarea necorespunzatoare a materialelor combustibile fata de sistemele de incalzire sint mari ■ Pompierii au fost instiintati, noaptea trecuta, la ora 23.45, prin apel la 112, despre producerea unui incendiu la o casa…

- In primele ore ale zilei de vineri, in jurul orei 02:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad, impreuna cu SVSU Nadlac, au intervenit cu doua autospeciale de stingere in cazul unui incendiu izbucnit la baloți de paie, depozitați pe un teren agricol, in orașul Nadlac. „La fața locului, pompierii…

- Un șofer de camion care a provocat sambata 3 septembrie 2022 un accident mortal, pe A1 Deva – Nadlac, este cercetat sub control judiciar dupa ce s-a descoperit ca a condus 12 ore neintrerupt.

- Un barbat a cazut in raul Bistrița in aceasta seara. Incidentul s-a produs in zona podului spre localitatea Dorolea. Acesta a fost salvat de catre pompieri, care au reușit sa il scoata din apa și sa-l predea echipajelor medicale. Barbatul a cazut in aceasta seara in apa raului Bistrița, in zona podului…