- ”La ora 13.18 am fost anuntati pe numarul unic de urgenta – 112, despre producerea unui incendiu pe santierul de lucru din zona adiacenta Aerportului Craiova”, anunta, miercuri, ISU Dolj. Incendiul s-a manifestat pe santierul noului terminal al Aeroportului Craiova. La fata locului au ajuns mai multe…

- Pompierii doljeni au intervenit, in urma cu putin timp, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe santierul de la Aeroportul Craiova, unde se construieste un nou terminal. Se pare ca flacarile au distrus o cantitate de mebrana bituminoasa, folosita la hidroizolatie. „Incendiu santier in lucru, zona…

- Pompierii mehedinteni cerceteaza cauza incendiului de la un service auto, care s-a petrecut ieri pe bulevardul Nicolae Iorga, din Drobeta Turnu Severin.Astazi, specialiști din cadrul ISU Mehedinți s-au deplasat la locul evenimentului in vederea cercetarii cauzei probabile de izbucnire a incendiului.…

- Actualizare: Incendiul a afectat trei anexe gospodarești și acoperișul casei cu etaj, existand posibilitatea propagarii la alte doua locuințe din vecinatate aflate la mica distanța. Au ars acoperișurile construcțiilor pe o suprafața de aproximativ 250 mp. Dar și bunurile din interior, mobilier, aparate…

- CARAȘ-SEVERIN – Unul dintre incendii a fost raportat la 112 cu puțin timp inaintea miezului nopții de miercuri spre joi. Era vorba despre un incendiu izbucnit la o casa din Berzasca, existand riscul extinderii la casa invecinata! La fața locului au intervenit pompierii militari din Moldova Noua, iar…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, sambata dupa-masa, la un incendiu de garaj pe strada Ștefan cel Mare din Gherla. Echipajele au gasit garajul, in care funcționa o vopsitorie auto, cuprins de flacari. De asemenea, inauntru se afla și un autoturism care a ars in intregime. Flacarile…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in podul magazinului Lidl din Eforie Nord, aproximativ 50 de persoane fiind evacuate, fara a se inregistra victime. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, un echipaj de descarcerare si un…

- Un incendiu raportat in aceasta dimineața, in jurul orei 04:20, in localitatea Livezile, a mistuit acoperișul unei case, a pus la pamant o anexa și grajdul din curte. Pompierii s-au luptat cu focul pana dupa rasaritul soarelui. Detașamentul de pompieri militari de la Bistrița și SVSU Livezile alaturi…