- S-a dat alarma in aceasta dupa amiaza la Timișoara, dupa ce un incendiu a cuprins sauna salii de sport Smartfit de pe bulevardul Cetații. Pompierii au ajuns de urgența la fața locului cu doua autospeciale de stingere. 32 de oameni au fost evacuați. Din fericire, pana in acest moment nicio persoana nu…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta dimineata, la imobil situat in Timisoara, pe strada... The post Incendiu violent la Timisoara. Casa cuprinsa de foc. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar care a implinit nu de mult varsta majoratului a ajuns la spital, seara trecuta, in urma unui accident rutier. Victima conducea o motocicleta in Timișoara, atunci cand un autoturism a intrat din plin in el, aruncandu-l cațiva metri buni pe asfalt. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor…

- Razie pe strazile Timișoarei și in localitațile din zona limitrofa, noaptea trecuta, soldata cu amenzi in valoare de zeci de mii de lei, permise de conducere reținute și infracțiuni in trafic. Au fost foarte mulți șoferi luați prin surprindere de polițiștii Serviciului Rutier, care au acționat impreuna…

- Scandal, noaptea trecuta, in zona Șagului din Timișoara, incheiat intr-o balta de sange. Doi tineri, apropiați prin prisma locului de munca, s-au „aprins”, iar unul dintre ei nu și-a putut stapani mania, a scos un cuțit și l-a taiat in zona gatului pe colegul sau. Cei doi se aflau pe strada Luceafarul,…

- O mașina a fost facuta scrum, azi-dimineața, in apropiere de Timișoara. Pompierii au fost solicitați, in jurul orei 5.15, sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile ce au cuprins un autoturism, in localitatea Ghiroda. Incidentul s-a petrecut pe strada Timiș din localitate. Autovehiculul a fost…

- Tanar, rebel și cu banii luați. Un baiat care și-a exersat calitațile de artist pe zidul unui bloc a fost prins in toiul „creației” de polițiștii locali care se aflau in patrulare, in zona Circumvalațiunii din Timișoara, sambata noaptea. Tanarul a fost depistat prins in flagrant pe strada Burebista,…