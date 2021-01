Incendiu violent lângă Buzău. Un depozit de materiale reciclabile a fost cuprins de flăcări (FOTO) Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la un depozit materiale reciclabile (electrocasnice). Focul are loc pe o suprafața de aproximativ 500mp. In hala sunt depozitate materiale electrocasnice. Focul se poate extinde la o hala invecinata. Pana la acest moment, nu au fost inregistrate victime. Se acționeaza pentru stingerea incediului cu 8 mașini de stingere și 1 autoscara. Avand in vedere degajarile mari de fum, a fost transmis mesaj RO-ALERT cetațenilor din zona afectata. Misiunea este in dinamica. foto: IGSU foto: IGSU foto: IGSU The post Incendiu violent langa Buzau. Un depozit de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

