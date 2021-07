Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dupa-amiaza, la un centru de incarcare butelii din localitatea prahoveana Fantanele. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta violent și generalizat pe o suprafața de aproximativ 1.500 mp, cuprinzand 2 cisterne GPL, 20 de recipiente de carburant, un cap tractor, un autoturism. Totodata, a fost afectat intreagul imobil […] The post Incendiu violent la un centru de incarcare butelii din Prahova. Doua persoane au ajuns la spital cu rani grave appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .