Un incendiu a izbucnit, luni, la un bloc aflat in reabilitare din sectorul 5 al Capitalei. Potrivit primelor informații, blocul se afla in reabilitare, iar focul se manifesta la acoperis. Blocul, care are 10 etaje, se afla in sectorul 5, zona cartierului Rahova. Locatarii au fost evacuați de urgența. "Am intervenit pentru stingerea unui incendiu […]

