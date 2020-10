Incendiu violent la Puchenii Mari F. T. La aceasta ora, pompierii militari acționeaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința situata pe strada Dorobanți din localitatea Puchenii Mari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, „incendiul se manifesta violent pe o suprafata de aproximativ 100 mp. La fata locului au fost mobilizate doua echipaje de stingere și o ambulanta Smurd”. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Joi, 17 septembrie. Incendiu de vegetatie uscata la Valcanesti. Suprafata afectata ? Nu conteaza. Nu conteza, cat timp un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a suferit arsuri grave pe o mare suprafata a corpului. Conteaza faptul ca a fost resuscitat de doua ori pana sa fie readus la viata…

- Un accident soldat cu ranirea unui barbat a avut loc in aceasta seara (azi, 18 septembrie), pe B-dul Independenței din Satu Mare. Victima a suferit mai multe leziuni, fiind transportata la Urgențele Spitalului Judetean. „Un echipaj SMURD cu modul de prim ajutor din cadrul Inspectoratului pentru Situații…

- Aproape 2.000 de hectare – parjolite in primul semestru al anului F. T. Poate doar ploaia care s-a lasat asteptata pana ieri sa tina roata nemiscata a autospecialelor de stingere cu spuma si apa din parcul auto al pompierilor prahoveni… Sau, poate ca nu ar fi rau ca in fiecare zi – si de ce nu, chiar…

- Un incendiu violent a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la doua anexe din bazarul aflat la marginea municipiului Vaslui, existand riscul ca focul sa se propage, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit…

- Patru persoane au ajuns, joi, la spital in urma unui accident petrecut pe DN 1B, in localitatea Valea Calugareasca, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, relateaza Agerpres.Citește și: Barbat arestat preventiv pentru 30 de zile pentru viol: a profitat…

- Echipajul aero –medical SMURD Iași a efectuat o operațiune de transportare de la Rișcani spre municipiul Chișinau a unui tinar in virsta de 22 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența barbatul a avut de suferit in urma unui accident rutier, care s-a produs in aceasta dimineața…

- Doua echipaje de stingere si o ambulanta SMURD s-au deplasat la fata locului, apelul la 112 anuntand un inceput de incendiu la o anexa a Spitalului Sinaia, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii ajunsi la interventie au constatat ca este vorba despre…

- F.T. Precipitațiile abundente din cursul zilei de marți au cauzat probleme in județ, acestea constand nu doar in inundarea unor curti, subsoluri sau case, ci si in intreruperea curentului electric in mai multe localitati. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban…