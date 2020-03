Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la Penitenciarul Satu Mare. Trei detinuti au murit si alti doi sunt in stare grava. Mai mulți deținuți au incendiat patru saltele dintr-o celula, ca protest pentru reducerea programului la...

