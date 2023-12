Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit sambata seara pentru a stinge un incendiu care se manifesta la o anexa și la fanul depozitat intr-o gospodarie din localitatea Boteni, comuna Mociu. La fața locului a acționat la inceput echipajul de la Punctul de Lucru Mociu. Forțele au fost suplimentate…

- Un incendiu puternic s a produs marti la o locuinta din localitatea Bucu, pompierii actionand timp de 4 ore pentru stingerea focului. Patru persoane au suferit atacuri de panica, una dintre acestea fiind transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, potrivit AgerpresLa locul solicitarii au…

- Incendiu puternic azi-noapte la o ferma din județul Braila. Pompierii au fost sesizați in jurul orei 21.30 ca luasera foc mai multe grajduri din ferma aflata in localitatea Gradiștea. Informații cu un puternic impact emoțional.

- Un barbat in varsta de 99 de ani a suferit arsuri pe mai bine de 30% din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs, in noaptea de miercuri spre joi, in locuinta sa din localitatea Cucuteni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit…

- O femeie in varsta de 77 de ani a murit carbonizata intr-un incendiu izbucnit, joi, la locuinta sa din localitatea Uricari, iar sotul ei a suferit arsuri de gradele I si II la nivelul picioarelor si la un umar, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un autoturism a fost cuprins, luni la orele amiezii, in satul Puntea de Greci, din comuna Petrești. Focul s-a extins rapid, deși pompierii au intervenit rapid cu 2 autospeciale de stingere pentru a stinge valvataia. In urma incendiului, mașina s-a facut scrum iar vegetația uscata din jur a ars pe o…

- S-a dat alarma, in urma cu o seara, in județul Prahova, dupa ce cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui incendiu violent. Se pare ca focul a fost provocat de un barbat care și-ar fi dat foc la locuința.

- VIDEO INCENDIU la Vidra: flacarile au mistuit o anexa gospodareasca. Un barbat a ajuns la spital cu arsuri Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Vidra. Focul a mistuit o anexa gospodareasca. Proprietarul acesteia a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței, dupa ce…