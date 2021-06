Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-un spital din regiunea Reazan, Rusia. Trei oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa izbucnirea unui incendiu in sectia de reanimare. Victimele si-au pierdut viata dupa ce s-au intoxicat cu fum. Presa locala scrie ca inca 37 de persoane au fost evacuate.

- Un incendiu de proporții are loc chiar in aceste momente la un centru de deșeuri din cartierul Militari din București. Zece mașini de pompieri au fost trimise sa stinga flacarile, insa acestea persisita chiar și in aceste momente, existand chiar și riscul de explozie, in jurul centrului fiind mai multe…

- Din primele informații, focul se manifesta pe 200 de metri patrați, iar pompierii intervin cu 7 autospeciale. Flacarile sunt uriașe, iar fumul gros de vede de la sute de metri distanța. Fumul gros s-a ridicat pe cerul Capitalei. Pana in prezent nu s-au semnalat victime omenești. Locuitorii blocurilor…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, in București, pe Șoseaua Morarilor. Este vorba despre un depozit de cherestea. Potrivit primelor informații, focul se manifesta pe 200 de metri patrați, iar pompierii intervin cu 7 autospeciale. Flacarile sunt uriașe, iar fumul gros de vede…

- Momente de panica și groaza au trait mai multe persoane din Suceava, dupa ce un incendiu devastator le-a curpins gospodariile. Focul a izbucnit in Sucevița, la o casa, iar ulterior, din cauza vantului, s-a extins la inca patru locuințe. Cel care a alertat autoritațile a fost unul dintre proprietari,…

- Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, luni, in a doua zi de Paști, dupa ce intr-un imobil din cadrul ansamblului de locuințe sociale ”Henri Coanda” din Constanța a pornit un incendiu. De asemenea, in zona au ajuns și mașini ale salvarii și echipaje SMURD. Din primele informații reiese ca…

- Salvatorii au intervenit de urgența, luni dimineața, pe Autostrada A1, dupa ce la kilometrul 15 s-a produs un accident. Patru autoturisme au fost implicate in nefericitul eveniment rutier despre care s-a aflat ca a avut loc pe sensul dinspre Pitești catre București. Din cate au comunicat reprezentanții…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a reclamat, luni, pericol de incendiu la un spital suport Covid din Targu Mures, unde tuburile de oxigen sprijina peretii cladirii. Deputatul, aflat in drum spre Bucuresti, sustine ca a primit o sesizare, s-a oprit sa verifice despre ce este vorba si a cerut interventia Departamentului…