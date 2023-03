Incendiu violent la o anexă dintr-o gospodărie din Peretu / Cu mari eforturi, pompierii au reușit să salveze casa de locuit Eveniment Incendiu violent la o anexa dintr-o gospodarie din Peretu / Cu mari eforturi, pompierii au reușit sa salveze casa de locuit martie 20, 2023 11:03 Duminica dimineața, in jurul orei 08.30, pompierii militari roșioreni au reușit sa-i salveze locuinta unui cetațean din localitatea Peretu. La sosirea salvatorilor, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, focul se manifesta violent, cu flacara deschisa, la o anexa in care se afla centrala de incalzire și la izolația din polistiren de pe un perete al locuinței, din imediata apropiere, cu pericolul extinderii incendiului… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Alta zi, alta serie de accidente rutiere in Teleorman martie 16, 2023 13:35 Aproape ca nu trece zi fara ca in județul Teleorman sa nu se intample accidente rutiere, de multe ori acestea producandu-se la intervale de timp foarte mici și, nu de puține ori, cu victime care ajung in stare grava…

- Eveniment Accident feroviar in Teleorman / A fost activat Planul Roșu de Intervenție martie 13, 2023 08:12 Un accident feroviar s-a produs in aceasta dimineața intre localitațile Maldaeni – Roșiorii de Vede, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Eveniment Incendiu de vegetație uscata și stufariș, intre Magura și Guruieni / Fumul a ajuns și pe carosabil februarie 20, 2023 21:13 Pompierii militari alexandrineni au avut o intervenție dificila intre localitațile Magura și Guruieni, unde s-au luptat ore bune cu un incendiu de vegetatie uscata…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu doua autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa din localitatea Șaru Dornei, transmite ISU Suceava. a sosirea echipajelor, ardea generalizat o anexa construita din lemn cu pericol de…

- Eveniment Incendiu in Zambreasca / Un barbat, de 72 de ani, a ajuns la spital cu arsuri februarie 11, 2023 13:58 Sambata, in localitatea Zambreasca, s-a produs un incendiu la o casa de locuit, eveniment la care pompierii au intervenit cu doua mașini de stingere și o autospeciala SMURD. Potrivit…

- Eveniment Incendiu in Roșiori de Vede / Prezența de spirit a unei femei de 75 de ani a facut posibila evitarea unei situații dramatice ianuarie 29, 2023 10:47 Sambata seara, pompierii au fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la un apartament dintr-un bloc de pe strada Sanatații, din municipiul…

- Eveniment Un alt Cod galben vizeaza județul Teleorman, de aceasta data e vorba de inundații ianuarie 27, 2023 11:15 Institutul Național de Hidrologie și Gospodarie a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații, care a intrat in vigoare din dimineața de vineri, 27 ianuarie, valabil…

- Eveniment In mai puțin de o ora, doua mașini au luat foc in Alexandria decembrie 24, 2022 14:53 Pompierii din Alexandria au fost solicitați sa intervina sambata dupa-amiaza la doua incendii de autoturisme. Primul incendiu s-a produs in municipiul reședința de județ, pe strada Dunarii (in zona bancii…