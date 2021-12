Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta seara la un adapost de animale și o bucatarie de vara, din municipiul Campulung Moldovenesc, zona Valea Seaca, a anunțat ISU Suceava. Flacarile au afectat cele doua construcții corp comun, pe o suprafața de aproximativ 200 mp. Pe timpul intervenției, pompierii…

- Flacarile au cuprins in aceasta seara o casa din Teiș. Incendiul s-a manifestat in interiorul unei camere și la nivelul podului. ISU Dambovița a acționat cu echipaje de pompieri și Post-ul Incendiu la Teiș! Un tanar cu arsuri de gradul 1, refuza sa mearga la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Mai multe familii sunt afectate de un incendiu violent izbucnit joi la pranz in Constanța. Flacarile s-au extins la 7 baraci din zona.Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au fost solicitați sa intervina joi, 2 decembrie, pentru un incendiu izbucnit la o baraca,…

- De peste 12 ore pompierii militari ialomițeni, alaturi de colegii de la I.S.U Calarași intervin cu mai multe autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru lichidarea unui incendiu de plante furajere.Incendiul se manifesta la aproximativ 150 baloți de paie.Știre in curs de actualizare.

- Flacarile puternice care au cuprins locuinta de la etajul 9 puteau fi vazute de la mare distanta, noaptea trecuta. Locatarul garsonierei, o persoana in varsta de 70 de ani, a decedat din pricina arsurilor si a intoxicatiei cu fum. A fost oprita alimentarea cu gaze si energie electrica a cladirii. Pompierii…

- Barbatul in varsta de 63 de ani, care a suferit arsuri, este și proprietarul imobilului. Acesta a fost ars la nivelul feței și a fost preluat in vederea acordarii primului ajutor de catre un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean.Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului pe o suprafața…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, intr-un apartament al unui bloc din Alexandria. Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce s-au intoxicat cu fum sau au suferit arsuri. Pompierii au evacuat 9 persoane, iar 13 au ieșit singure. Potrivit ISU Teleorman, un incendiu a izbucnit intr-un…

- Doua persoane au fost ranite si au ajuns la spital, marti, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren pe raza localitatii Bucsoaia, potrivit agerpres.ro. Potrivit ISU Suceava, trenul Regio Campulung Moldovenesc - Suceava a acrosat un autoturism in care se aflau trei persoane,…