13 persoane au ajuns la urgențe. Doua dintre ele au arsuri ale cailor respiratorii. "In jurul orei 4.50, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Horea al județului Mureș a fost solicitat sa intervina in cazul producerii unui incendiu de apartament, in municipiul Tarnaveni. S-a intervenit in cel mai scurt timp pentru stingere, pentru cautatea, salvarea și evacuarea locatarilor de pe intreaga scara, deoarece erau degajari foarte mari de fum. In total, 34 de persoane au fost evacuate, din care noua sunt copii și 25 de adulți. 13 dintre aceștia au fost transportați la Centrul de primiri Urgențe Tarnaveni.…