"Incendiu hala municipiul Cluj-Napoca, in parcul Tetarom 1 cu degajari mari de fum. Pentru asigurarea protecției ramaneți pe cat posibil in incinte, inchideți geamurile și nu va expuneți la fum. Respectați recomandarile ISU Cluj", a fost mesjaul transmis prin Ro Alert.Potrivit ISU Cluj, la aceasta ora, flacarile sunt sub control.La fața locului intervin patru autospeciale, doua autoscari și un echipaj SMURD.Incendiul a izbucnit la o hala unde funcționeaza Broda, o fabrica de textile."La Broda comercializam produse promotionale personalizate prin broderie, transfer termic sau serigrafie. Avem o…