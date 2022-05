Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, la aceasta ora, cu 7 autospeciale de stingere, o autospeciala de intervenție la inalțime, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu violent care se manifesta pe o suprafața de aproximativ 4.000 mp, in Oradea. Incendiul se manifesta cu degajari…

- Primaria Sihlea are in derulare un proiect ce vizeaza achiziția de echipamente sanitare necesar desfașurarii activitații didactice in contextul provocat de COVID-19. Proiectul a fost demarat in perioada de inceput a pandemiei de Covid-19 și acum a ajuns in faza de licitație. Achiziția de echipamente…

- Incendiu masiv in dupa amiaza zilei de Paste in localitatea Zarand, din judetul Arad. O stiva de conducte a fost incendiata intentionata, conform ISU, pompierii au intervenit pentru a stinge flacarile care afectasera deja doua autoturisme. Fumul declansat s-a vazut de la mare distanta. In jurul orei…

- ONU si partenerii din Ucraina au finalizat, vineri, primul convoi de ajutor umanitar urgent catre Sumi, una dintre zonele cele mai afectate de razboi. Cele 130 de tone de ajutor esential au inclus materiale sanitare, apa imbuteliata si alimente care vor ajuta aproximativ 35.000 de oameni.

- O refugiata din Ucraina a nascut un baiețel la o maternitate din vestul țarii. O refugiata din Ucraina, mama a doi copii si insarcinata in 9 luni, gazduita de o familie din Bihor, a nascut, marti noaptea, la Maternitatea din Oradea. Atat bebelusul, un baietel, cat si proaspata mamica sunt sanatosi si…

- In mai puțin de 24 h compania a colectat peste 30 de tone de materiale sanitare și echipamente medicale din toate unitațile MedLife. Dupa ce a trimis asistența medicala la frontiera cu Ucraina prin unitatea mobila amplasata la Sighetu Marmației și a pus la dispoziție gratuit centrele pentru testare…