Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, intr-un apartament dintr-un bloc din Tarnaveni, sapte adulti si doi copii fiind evaluati de catre medici.

”Doua autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si o ambulanta SMURD B2 intervin in aceste momente in municipiul Tarnaveni, in urma producerii unui incendiu care se manifesta generalizat intr-un apartament situat la etajul 2 dintr-un bloc cu 4 etaje de pe strada 1 Decembrie 1918”, a transmis, miercuri seara, ISU Mures, conform News.ro.

