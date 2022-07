Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marti dupa-amiaza, intre localitatile Lumina si Navodari, focul cuprinzand aproximativ 45 de hectare cu grau si vegetatie uscata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 950 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor din Franța, iar mai multe locuințe au fost evacuate. Sambata seara, zonele cu posibile focare au fost delimitate, pericolul a trecut, insa autoritațile indeamna populația sa fie vigilenta.

- Peste 50 de hectare de grau si vegetatie uscata au ars, miercuri, in localitatea Movileni de langa municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta(ISU) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit sapte autospeciale de la ISU Galati, SSG Liberty…

- Aproximativ 70 de pasageri ai unui tren s-au evacuat, miercuri, din garnitura feroviara dupa ce un incendiu a izbucnit la locomotiva. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, focul a izbucnit in timp ce trenul care circula pe relatia Sibiu – Ramnicu Valcea se afla in miscare, in…

- Pompierii argeseni intervin in continuare, vineri dimineata, pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de solventi din comuna Bradu, langa municipiul Pitesti. „Echipajele sosite in sprijin de la celelalte judete s-au retras, iar in continuare au ramas fortele si mijloacele noastre. Nu au…

- Un puternic incendiu a izbucnit, joi, la un bloc din orasul Navodari, flacarile manifestandu-se la acoperisul acestuia pe o suprafata de peste 1.500 de metri patrati. Locatarii au iesit singuri din imobil cand a inceput incendiul si nu exista raniti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, pe A2. O masina s-a rasturnat pe camp, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Patru persoane, printre care si doi copii, au fost duse la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica noaptea la un depozit de petrol din orasul Briansk din Rusia, au anunțat agentiile de presa ruse, citand ministerul pentru situatii de urgenta. Alte surse au declarat pentru agenția Interfax ca doua depozite au luat foc. In alte zone ale Rusiei, zeci de incendii…